Канада і Британія запровадили санкції проти Лукашенка

Під санкції потрапили також старший син Лукашенка і п’ятеро білоруських високопосадовців.

Великобританія і Канада запровадили санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення. Санкції передбачають арешт рахунків Лукашенка й оголошення його персоною нон ґрата.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Британії, санкції запроваджено щодо восьми осіб.

Крім самого Лукашенка, до списку потрапили також радник президента Білорусі з національної безпеки, син Лукашенка Віктор, глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, його заступники Олександр Барсуков та Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніми військами МВС Казалбек Атабеков та керівник мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб пояснив, що санкції були запроваджені у відповідь на тортури і жорстоке поводження з сотнями мирних демонстрантів, взятих під варту після фальсифікованих президентських виборів.

"Сьогодні Велика Британія і Канада дали чіткий сигнал, ввівши санкції проти кровожерного і шарлатанського режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результати цих сфальсифікованих виборів", - сказав він.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 25 вересня країни Балтії розширили список до 98 осіб.