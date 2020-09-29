Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
ГоловнаСвіт

Канада і Британія запровадили санкції проти Лукашенка

Під санкції потрапили також старший син Лукашенка і п’ятеро білоруських високопосадовців.

Канада і Британія запровадили санкції проти Лукашенка
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Великобританія і Канада запровадили санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення. Санкції передбачають арешт рахунків Лукашенка й оголошення його персоною нон ґрата.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Британії, санкції запроваджено щодо восьми осіб.

Крім самого Лукашенка, до списку потрапили також радник президента Білорусі з національної безпеки, син Лукашенка Віктор, глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, його заступники Олександр Барсуков та Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніми військами МВС Казалбек Атабеков та керівник мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб пояснив, що санкції були запроваджені у відповідь на тортури і жорстоке поводження з сотнями мирних демонстрантів, взятих під варту після фальсифікованих президентських виборів.

"Сьогодні Велика Британія і Канада дали чіткий сигнал, ввівши санкції проти кровожерного і шарлатанського режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результати цих сфальсифікованих виборів", - сказав він.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 25 вересня країни Балтії розширили список до 98 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також