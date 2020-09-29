Столтенберг закликав Грузію прискорити підготовку до членства в НАТО

Генсек НАТО заявив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"І я закликаю вас продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить проведення виборів наступного місяця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Це важливо і для Грузії, і для НАТО", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що Грузія є одним з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу з усякого погляду, у тому числі завдяки участі в навчальній місії НАТО в Афганістані.

"Ми всі можемо пишатися тим, що робимо разом, і ви можете пишатися своїм внеском у нашу загальну безпеку та внеском у наші місії та операції", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО також зауважив, що Північноатлантичний альянс вітає прогрес, досягнутий Грузією в проведенні реформ, у модернізації збройних сил і зміцненні демократії.

Нагадаємо, у липні Столтенберг запропонував створити "глобальне НАТО". На думку генсека, Альянс є передусім не військовим, а політичним союзом.