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У світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн

Від початку пандемії у світі зафіксовано більше 33 млн випадків інфікування.

У світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 29 вересня кількість жертв від ускладнень коронавірусної інфекції у світі перевищила 1 млн і становить 1 001 646.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Найбільша кількість померлих у Сполучених Штатах Америки - понад 205 тис. пацієнтів.  До п'ятірки країн із великою кількістю смертей також увійшли також Бразилія (понад 142 тис.), Індія (майже 96 тис.), Мексика (майже 77 тис.) і Великобританія (понад 42 тис.).

Від початку пандемії у світі зафіксовано 33 353 615 випадків інфікування.

Одужало від COVID-19 понад 23 млн пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні число інфікованих коронавірусом  перевищило 200 тисяч осібю

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