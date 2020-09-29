Рейтинги Трампа і Байдена майже зрівнялися напередодні перших дебатів

Чинний президент США відстає від свого конкурента на 2%.

За день до перших дебатів рейтинг чинного президента США, республіканця Дональда Трампа майже зрівнявся із рейтингом його головного опонента, демократа Джо Байдена .

Про це свідчать результати останнього опитування проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, передає The Hill.

Так, Трамп відстає від свого конкурента Байдена на 2% - за чинного президента проголосували б 45% опитуваних, а за Байдена - 47%.

Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому "продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні".

Опитування проводилося з 22 по 24 вересня серед 1 314 американських громадян, які мають право голосу на президентських виборах у США.

Сьогодні, 29 вересня, Трамп і Байден проведуть перші передвиборчі дебати, пише "Радіо Свобода".

Як очікують, однією з головних тем 90-хвилинних дебатів, стануть подробиці сплати Трампом податків після статті New York Times. Видання, у розпорядженні якого опинилися копії податкових документів президента, повідомило, що за минулі 17 років він або не сплачував зовсім, або платив невелику суму федеральних податків.

За даними New York Times, Трамп також має великі борги за позиками, які повинні мали б виплатитись під час його другого терміну перебування на посаді, якщо він буде переобраний.

Демократи заявили, що у зв’язку з цим "виникає занепокоєння національною безпекою".

Трамп відкинув звинувачення як "фейкові новини", але не уточнив, скільки саме заплатив податків. Він наголосив, що не може розкрити інформацію, оскільки його податкові декларації перевіряються Службою внутрішніх доходів та податковою службою США. При цьому він обіцяє оприлюднити декларації після завершення аудиту.

Трамп, єдиний президент США сучасності, який не оприлюднив інформацію про свої податки, та у суді боровся з тими, хто намагався отримати доступ до неї.

Нагадаємо, раніше комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів оприлюднили звіт «Гантер Байден, Бурісма та корупція», в якому йдеться про діяльність сина Байдена в Україні.