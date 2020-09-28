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Роналду і Мессі випередили Трампа і Путіна в рейтингу найбільш шанованих публічних особистостей планети

Обама признаний найбільш популярною особистістю.

Роналду і Мессі випередили Трампа і Путіна в рейтингу найбільш шанованих публічних особистостей планети
Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду
Фото: Marca

Британська міжнародна компанія з дослідження ринку та аналізу даних YouGov опублікувала рейтинг найбільш шанованих публічних особистостей планети.

Для складання рейтингу було опитано понад 45 тис. Осіб з 42 країн.

У топ-10 увійшов лише один представник спорту - форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, інформує портал Give Me Sport. Португалець розташувався на 6-му рядку. 

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі зайняв 11-е місце, обійшовши президента Росії Володимира Путіна.

Вище португальця виявилися американо-гонконгський актор, майстер бойових мистецтв Джекі Чан, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова КНР Сі Цзіньпін і підприємець Білл Гейтс.

А очолив рейтинг колишній президент США Барак Обама.

Додамо, що легенда баскетболу Майкл Джордан займає 13-е місце, чому, безсумнівно, посприяв документальний фільм "Останній танець".

Президент США Дональд Трамп розташувався на 15-му місці.

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