Роналду і Мессі випередили Трампа і Путіна в рейтингу найбільш шанованих публічних особистостей планети

Британська міжнародна компанія з дослідження ринку та аналізу даних YouGov опублікувала рейтинг найбільш шанованих публічних особистостей планети.
Для складання рейтингу було опитано понад 45 тис. Осіб з 42 країн.
У топ-10 увійшов лише один представник спорту - форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, інформує портал Give Me Sport. Португалець розташувався на 6-му рядку.
Капітан "Барселони" Ліонель Мессі зайняв 11-е місце, обійшовши президента Росії Володимира Путіна.
Вище португальця виявилися американо-гонконгський актор, майстер бойових мистецтв Джекі Чан, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова КНР Сі Цзіньпін і підприємець Білл Гейтс.
А очолив рейтинг колишній президент США Барак Обама.
Додамо, що легенда баскетболу Майкл Джордан займає 13-е місце, чому, безсумнівно, посприяв документальний фільм "Останній танець".
Президент США Дональд Трамп розташувався на 15-му місці.
World's Most Admired Men 2020 (1-10)— YouGov (@YouGov) September 25, 2020
1. Barack Obama 🇺🇸
2. Bill Gates 🇺🇸
3. Xi Jinping 🇨🇳
4. Narendra Modi 🇮🇳
5. Jackie Chan🇨🇳
6. Cristiano Ronaldo 🇵🇹
7. Jack Ma🇨🇳
8. Dalai Lama
9. Elon Musk 🇿🇦
10. Keanu Reeves 🇨🇦https://t.co/4nO3Jrs2Sk pic.twitter.com/mBItMzKcLx