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Путіна висунули на Нобелівську премію миру

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль не має стосунку до номінації Путіна.

Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Фото: EPA/UPG

Кандидатуру президента Росії Володимира Путіна висунуто на здобуття Нобелівської премії миру.

Цю інформацію сьогодні підтвердили в Кремлі, повідомляє The Hill з посиланням на російські ЗМІ.

Кандидатура Путіна була висунута групою російських громадських діячів на чолі з письменником Сергієм Комковим. Вони відправили номінацію в Осло 10 вересня. Причина номінації не повідомляється.

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи цю інформацію, зазначив, що Кремль не має стосунку до номінації Путіна.

"Всі ви знаєте, що на цю нагороду номіновані абсолютно різні люди, це ініціатива тих, хто висуває номінацію. В даному випадку [номінація була представлена] вищезазначеним письменником", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, світова спільнота ввела санкції проти Росії у зв’язку з окупацією Криму та військову агресію на Донбасі.

Наразі на світовому рівні обговорюється можливість посилення санкцій проти Росії та її політичного керівництва у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального бойовою отруйною речовиною "Новачок".

Раніше на здобуття Нобелівської премії миру був номінований президент США Дональд Трамп. Член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді вважає, що такої нагороди він має бути удостоєний за “внесок у вирішення тривалих конфліктів”.

На цю премію також висунули російського політика Олексія Навального.

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