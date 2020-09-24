ВАКС відмовився відновлювати справу "Роттердам+", - ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Віктору Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка про закриття провадження щодо справи "Роттердам +".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Суддю чомусь не переконало те, що прокурор САП Пономаренко проігнорував більшість доказів під час закриття справи, послався на експертизи, які не заперечили збитки, а написали про "неможливість" зробити висновок. Такого рішення ми не очікували і категорично з ним не згодні", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК наголосили, що рішення судді Широкої може бути оскаржене в Апеляційні палаті ВАКС.

"На щастя, маємо шанс на Апеляційну палату Антикорсуду, куди рішення Широкої буде оскаржене. Ми подали скаргу від Центр Протидії Корупції як одного із заявників у справі. Так просто ми цю справу не залишимо, бо на ній на рівному місці з кишень українців витягнули десятки мільярдів гривень", - заявили в організації.

Нагадаємо, наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування так званої справи "Роттердам+".

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.