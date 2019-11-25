Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
ГлавнаяПолитика

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск

Материалы по розыску в Интерпол подавали детективы НАБУ.

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск
Дмитрий Вовк
Фото: prm.ua

Интерпол объявил в международный розыск бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости". 

"Он в международном розыске", - сказал он.

По словам собеседника, материалы по международному розыску в Интерпол подавали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

В апреле, до объявления подозрения, Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.

5 сентября суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, 18 сентября такое же решение было вынесено в отношении Бутовского. 14 августа он был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

11 ноября ВАКС заочно арестовал Вовка.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также