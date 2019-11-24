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Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против России

Загороднюк встретился с представителями Сената.

Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против России

США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с угрозами со стороны РФ. Об этом заявили американские сенаторы Тим Кейн (Демократическая партия) и Ангус Кинг (беспартийный) на встрече с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Канаде 23 ноября, сообщается на сайте Минобороны.

Сенаторы сказали, что речь идет и о дальнейшем санкционном давлении на РФ, в том числе на трубопровод "Северный поток – 2".

Загороднюк ознакомил политиков с планом реформы Минобороны.

"Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Загороднюк с 22 по 25 ноября участвует в Международном форуме по безопасности в канадском городе Галифакс.

Напомним, ранее вероятный новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между США и РФ зависят от выполнения минских договоренностей.

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