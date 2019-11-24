Госдеп: отношения между США и РФ зависят от выполнения минских договоренностей

Улучшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией зависит от выполнения Москвой минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Заявление прозвучало во время встречи вероятного нового посла США в России Джона Салливана с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Салливан также заявил, что Москва должна прекратить попытки вмешательства в демократические процессы США.

Кроме того, дипломаты обсудили региональные и двусторонние вопросы, включая проблемы международной безопасности, в частности обстановку в КНДР и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Напомним, в августе посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Подробности и причины такого решения пока не сообщались. Он занимал эту должность с марта 2017 года.