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Госдеп: отношения между США и РФ зависят от выполнения минских договоренностей

Вероятный посол США в РФ встретился с главой российского МИД.

Госдеп: отношения между США и РФ зависят от выполнения минских договоренностей
Джон Салливан
Фото: EPA/UPG

Улучшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией зависит от выполнения Москвой минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Заявление прозвучало во время встречи вероятного нового посла США в России Джона Салливана с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 

Салливан также заявил, что Москва должна прекратить попытки вмешательства в демократические процессы США. 

Кроме того, дипломаты обсудили региональные и двусторонние вопросы, включая проблемы международной безопасности, в частности обстановку в КНДР и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Напомним, в августе посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Подробности и причины такого решения пока не сообщались. Он занимал эту должность с марта 2017 года. 

Ранее бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заверял, что санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений.

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