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83-летний Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи

Политик получил ушиб и гематому после падения на саммите ЕНП в Загребе.

83-летний Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи
Президент партии Forza Italia Сильвио Берлускони
Фото: EPA/UPG

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони попал в больницу после неудачного падения.

По данным газеты Corriere della Sera, зто случилось после того, как лидер партии "Вперед, Италия" попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии в хорватском Загребе.

Обследование показало, что 83-летний Берлускони получил ушиб и гематому. Серьезных травм у него нет.

"Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - прокомментировал ситуацию представитель партии "Вперед, Италия".

Напомним, 30 апреля Берлускони экстренно прооперировали в связи кишечной непроходимостью. Политик был госпитализирован перед представлением кандидатов его партии на выборах в Европарламент.

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