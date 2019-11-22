Шо, опять? Пойдет ли Израиль на третьи выборы

На нет и суда нет, поэтому 21 ноября президент Ривлин был вынужден объявить о прекращении срока действия мандата Бени Ганца по формированию правительства. «Это тяжелое время для государства Израиль , — подчеркнул Ривлин, обращаясь к депутатам Кнессета. — Ваша политическая судьба не важнее судьбы старушки в больнице, учащихся спецшкол, жертв насилия в арабском секторе, жителей юга, евреев и арабов, крайне религиозных и светских сограждан…» .

Что ж, и Биби и Бени твердо решили не поступаться принципами, отказавшись «кинуть» союзников по идеологическому лагерю. Премьер не пожелал расстаться с партнерами по созданному им же право-религиозному блоку, а Ганц оказался заложником второго номера в своей партии — Яира Лапида, который был категорически против сотрудничества с Нетаниягу и, тем более, ультраортодоксами.

Израиль лихорадит. Тяжелейший политический кризис за всю историю государства вступил в новую фазу после того, как лидер левоцентристского блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц не смог сформировать правительственную коалицию . Напомним, что ранее с этой задачей не справился и действующий премьер-министр Биньямин Нетаниягу (в просторечии — Биби). Кстати, почти сутки назад действующему премьеру предъявили обвинения в коррупции . Теперь его пытаются потеснить некоторые однопартийцы.

Израильское Поле Чудес

Заявление президента открыло новый этап коалициады — отныне у Кнессета есть три недели, в течение которых 61 депутат (из 120) может рекомендовать любого народного избранника (включая уже попытавших счастья Биби и Бени) на пост главы правительства. Если и на этот раз ни один из политиков не сумеет заручиться поддержкой парламентского большинства, страну ждут третьи подряд выборы в течение года.

Как бы то ни было, прецедент создан — никогда в истории Израиля, даже в период военных действий, государственная машина не сталкивалась с подобным вызовом. Кто виноват и что делать? На первый вопрос социология отвечает достаточно четко. По результатам опроса, 41% израильтян винят в политическом кризисе премьер-министра, 31% возлагают ответственность на лидера «русской» партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, непримиримость которого в отношении ультраортодоксов привела к нынешним выборам, и лишь 7% видят корень всех бед в Бени Ганце.

Куда сложнее понять, что делать в такой ситуации. Разумеется, президент Ривлин призвал всех депутатов забыть в ближайшие три недели о партийной принадлежности и спросить себя, что они могут сделать во имя страны. Звучит красиво. Вот только политиков такими словами не проймешь, они их сами произносят по десять раз на день…

Парадоксально, но, если верить прогнозам, третьи выборы почти не изменят политический расклад — ни один из блоков не получит решающего преимущества. Можно винить в патовой ситуации довольно низкий (3,25%) электоральный барьер, позволяющий пройти в Кнессет мелким партиям, которые начинают шантажировать политических тяжеловесов.

Фото: Nino Herman/GPO Ицхак Шамир (слева) и Шимон Перес

Можно, если не знать, что до 1992 года этот барьер составлял в еврейском государстве всего 1%, и в Кнессете порой заседали фракции из… одного депутата. Тем не менее, система работала, а когда в 1984-м ни левые, ни правые не смогли самостоятельно сформировать коалицию, две крупнейшие партии объединились в правительстве национального единства. Социалист Шимон Перес и правый радикал-подпольщик Ицхак Шамир друг друга, мягко говоря, недолюбливали, но кабмин успешно проработал все четыре отведенных ему года.

Нетаниягу обвинили в коррупции

Те времена в далеком прошлом, а нынешний кризис осложняется двусмысленностью положения премьера. Вечером 21 ноября произошло исключительное для Израиля событие: юридический советник правительства предъявил обвинения главе кабинета в получении взяток и нарушении общественного доверия. В свое время бывший премьер Эхуд Ольмерт, уже как частное лицо, был приговорен к шести годам заключения по ряду коррупционных эпизодов, что вызвало широкий резонанс. Но в данном случае — впервые в истории страны — речь идет о действующем главе государства.

Биби предстанет перед судом по трем делам, наиболее серьезным из которых является «дело 4000» — о предоставлении премьером льгот на сумму примерно миллиард шекелей владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Аловичу в обмен на комплиментарное освещение деятельности Нетаниягу на принадлежавшем Аловичу портале Walla! Классическая услуга за услугу или, если проще, — взятка.

Фото: Flash90 Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и секретарь кабинета министров Авичай Мандельблит на заседании правительства в Иерусалиме, 5 июля 2015

Кроме этого, премьер-министру инкриминируют получение подарков от различных бизнесменов на общую сумму 690 000 шекелей (более $200 000). И, наконец, Биби обвиняют в подыгрывании владельцу издательской группы «Едиот Ахронот» Нони Мозесу, который склонял премьера принять выгодный для себя закон, обещая взамен поддержку всей своей медиа-империи. Нетаниягу не пошел на сделку, но и не лишал Мозеса надежды, чем, по мнению обвинения, «подавал сигнал, что предложение взятки — допустимый инструмент в отношениях между наделенными властью общественными избранниками и бизнесменами».

В «Кахоль-Лаван» уже припомнили Нетаниягу его же заявление 11-летней давности о том, что пребывающий под следствием премьер-министр (тогда им был Ольмерт) не может выполнять свои обязанности.

На этом фоне некоторые «бунтари» в «Ликуде» заговорили о праймериз. Сам Нетаниягу активно противится этой идее, не желая отпускать партийные вожжи, но брожение среди депутатов уже началось. Так, Гидеон Саар — один из самых популярных деятелей «Ликуда», в прошлом занимавший кресла главы МВД и министра просвещения, заявил, что устав требует проведения праймериз перед парламентскими выборами. Когда-то Биби уже обвинял Саара в предательстве, но сейчас тот открыто бросил вызов главе партии, подчеркнув, что именно он — Саар — способен «сформировать правительство, объединить страну и народ».

Фото: EPA/UPG Член Кнессета от партии ‘Ликуд’ Гидеон Саар (в центре) во время съезда партии, Тель-Авиве, 17 сентября 2019.

Учитывая предъявленные Нетаниягу обвинения — это вполне реальный прогноз. Тем более что в «Кахоль-Лаван» готовы к формированию коалиции с «Ликудом», если эту партию возглавит другой человек.

Впрочем, опытный боец (отличившийся в юности в спецназе Генштаба) Нетаниягу сдаваться не собирается. Он уже назвал предъявленные обвинения попыткой государственного переворота, призвав расследовать действия следователей, «шивших» ему уголовные дела.

Риск угодить на скамью подсудимых в данный момент для Биби невелик — специальная комиссия Кнессета может предоставить главе правительства иммунитет от судебного преследования, а до того, как эта комиссия будет создана (что в нынешних условиях маловероятно), адвокаты вправе настаивать на отсрочке суда. При этом обвиняемый в уголовном преступлении премьер не обязан уходить с занимаемой должности — министры и мэры городов такой привилегии лишены. Отчасти это затронет и Нетаниягу, занимающего четыре министерских поста, с которых ему теперь придется себя уволить.

Все это, напомню, будет происходить параллельно с попытками как Биби, так и Бени заручиться парламентским большинством, хотя большинство экспертов уверены, что очередные внеочередные выборы практически неизбежны. А это значит, что в этой истории можно поставить максимум точку с запятой. В общем, продолжение следует.