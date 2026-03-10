10 серіалів березня: від чорної комедії до динозаврів

Весна увіралася на стримінгові платформи різножанровим спалахом нових серіалів. Березень пропонує глядачами малих екранів все: насичені саспенсом трилери, екшн з елементами наукової фантастики, похмурий горор, комедії різного спектру гумору – від чорноти, що аж в очах темнішає, до тепла лампової історії з терапевтичним ефектом. Навіть фани документалістики і нонфікшну отримають у березні нове грандіозне дослідження – про динозаврів.

DTF у Сент-Луїсі

Коли: 1 березня

Де: НВО МАХ

Весняний сезон розпочинає закручена чорна комедія від НВО МАХ. В центрі сюжету – два друга, які працюють телеведучими та ведуть типове життя американців середнього віку та середнього класу. Та все міняється, коли один з друзів вирішує звабити дружину іншого.

На глядачів чекає на просто історія любовного трикутника, а насичена чорна комедія, де переплетені бадді-муві, телевізійний процедурал, детектив про вбивство та елементи ромкому – і все це просякнуте дорослим гумором. Сім насичених епізодів з Девідом Гарбором, Ліндою Корделліні та Джейсоном Бейтманом обіцяють стати нетривіальним запуском сезону.

“Полювання”

Коли: 4 березня

Де: Apple TV

Французький трилер від яблучного сервіса пофіксив усі питання зі звинуваченнями у плагіаті роману Дугласа Фейберна “Постріл” і нарешті випускає свій грудневий реліз.

В центрі сюжету – група чоловіків на полюванні, яке завершилося ненавмисним убивством випадкового незнайомця. Це вирішують приховати, однак є хтось готовий мститися за вбивство в дусі “я знаю, що відбулось минулого літа…”.

Судячи з трейлеру, на глядачів чекає насичений саспенсом маскулінний трилер, де гра в мисливця та жертву постійно мінятиме персонажів ролями. Особливою окрасою серіалу стане поява Мелані Лоран, відомою за роллю Шошанни у “Безславних виродках” Квентіна Тарантіно.

“Машина війни”

Коли: 6 березня

Де: Netflix

Фанатам воєнних екшнів та наукової фантастики – приготуватись. “Машина війни” осмислює тему боротьби людей і машин: без кіберпанківської філософії, але з гранатометами та гарматами.

Сюжет закручений навколо історії про загін морських котиків, який зустрічається з гігантськими роботами. Трейлер обіцяє щонайменше дві лінії, які плавно перетікають одна в одну: побут тренувального табору з суворою підготовкою тих самих “машин війни” і екшн з купою вибухів та стрілянини, де кращі з кращих протистоятимуть механічним потворами.

Головне – не сплутати серіал з іншим проєктом Netflix, політичною сатирою на війну США в Афганістані з Бредом Піттом в головній ролі, яка також називається “Машина війни”.

“Динозаври”

Коли: 6 березня

Де: Netflix

Для фанатів документалістики Netflix приготував справжній подарунок – масштабне дослідження доісторичних ящерів. Це чотири серій захопливої розповіді про 165 мільйонів років еволюції динозаврів від їх народження в тріасовий період до вимирання на межі крейдяного та пелеогенового періодів. І все це – голосом головного Бога голлівудського кіно Моргана Фрімена.

Проєкт готували з 2023 року; його відзначає скрупульозно підібрана інформація і максимально реалістичні зображення динозаврів. Не дарма ж виконавчий продюсер проєкту – сам батько “Юрського періоду” Стівен Спілберг!

“Півень”

Коли: 8 березня

Де: НВО МАХ

Легенда ситкому “Офіс” Стів Карелл перевтілюється в автора науково-фантастичних бестселлерів, що взявся викладати в університеті. Паралельно з лекціями, герой Карелла намагатиметься поладнати з донькою, теж викладачкою, яка походить через розлучення. Йому також доведеться давати раду з неочікуваною славою у студентському середовищі.

Шоураннером проєкту став Білл Лоуренс, який прославився культовим медичним процедуралом “Клініка” та популярними драмедійними серіалами “Тед Лассо” і “Правдива терапія”. Тому від “Півня” варто очікувати іронічної комедії, яка вдало балансуватиме з щемкою сімейною драмою та розкриватиме тонкощі внутрішнього світу університетського життя.

“Ван Піс” (2 сезон)

Коли: 10 березня

Де: Netflix

Фанати манги та аніме отримають у березні другий сезон вдалої адаптації захопливої пригодницької саги. Netflix роками намагається намацати аудиторії фанатів японської поп-культури, однак їх супроводжує провал за провалом, починаючи від “Зошита смерті” та “Ковбоя Біпопа” і завершуючи нещодавньою “Ставкою”.

“Ван Піс” став ледь не єдиною великою перемогою стримінга у змаганнях за серця фанатів манги та аніме. Максильно бережливе ставлення до канону, багато фан-сервісу та якісно підібраний каст зумів створити насичений та цікавий авантюрний серіал, що передавав дух оригіналу. Будемо сподіватися, що другий сезон не збавить обертів.

“Скарпетта”

Коли: 11 березня

Де: Amazon Prime

В середині березня на Prime очікуємо кримінальний трилер з Ніколь Кідман в головній ролі. За сюжетом, Кідман перевтілиться на Кей Скрапетту – першокласну криміналістку, яка бере участь в розслідуванні резонансних злочинів. Справа серійного убивці раптом виводить Скарпетту на її перше розслідування злочину. Це пробуджує старий конфлікт з сестрою та викрває нові скелети в шафі.

“Скарпетта” обіцяє міцну кримінальну драму, що вражає насиченим саспенсом трилера, сімейними розборками та науковими відкриттями. Попри те, що перший сезон ще навіть не стартував, Amazon впевнений в його успіху і вже запустив другий сезон шоу.

“Неідеальні жінки”

Коли: 18 березня

Де: AppleTV

Яблучний сервіс готує на середину березня потужну серіальну прем’єру – психологічний трилер “Неідеальні жінки”. За сюжетом, три давні подруги (Елізабет Мосс, Керрі Вашингтон та Кейт Мара) переживають розлам стосунків через надзвичайний злочин та смерть однієї з подруг. Психологічна напруга та детективні сюжетні лінії створюватимуть шоу, де за фасадом ідеального життя щосерії виринають нові і нові подробиці та плот-твісти.

Шоураннерка та режисерка проєкту – легенда серіального світу Леслі Лінка Глаттер, чия телефільмографія включає в себе перші епізоди легендарного “Твін Пікса” а також культові “Дівчата Гілмор”, “Закон і порядок”, “Батьківщина”. З останніх її робіт – “Нульовий день” з Робертом Де Ніро.

“Гаррі Голе”

Коли: 26 березня

Де: Netflix

Скандинавський неонуарний детектив за книгами Ю Несбе про безжального оперативника поліції Осло нарешті стартує на Netflix. Події першого сезону будуть більшою мірою сконцентровані на романі “Пентаграма”, де Гаррі Голле розслідує серію убивств, скоєнних маньяком з ритуальних причин, а паралельно розбирається з колегою-корупціонером.

“Гаррі Голе” обіцяє стати ідеальним скандинавським неонуаром, де в детективному сюжеті знайдеться місце особистим травмам, соціальними висловлюванням та кривавим вбивствам. Утім, судячи з трейлеру, творці шоу вирішили дещо відійти від канонів жанру (повільний саспенс, що працює з холодом північних пейзажів) і дати цьому фільму більше драйву та екшну, наче в ранніх трилерах Ніколаса Віндінга Рефна.

“Скоро трапиться щось страшне”

Коли: 26 березня

Де: Netflix

В кінці місяця на нас очікує містичний горор з елементами темного фентезі. Це розповідь про заручену пару Нікі та Рейчел, чиє майбутнє весілля раптом опиняєься у центрі містичної історії.

“Скоро трапиться щось страшне” – проєкт братів Дафферів, які створили для Netflix “Дивні дива”. Перш, ніж покинути стримінг після десяти років співпраці, вони вирішили залишити йому свій останній продюсерський подарунок: цей похмурий горор-серіал. Головні ролі у шоу дісталися Камілі Мороне та Адаму Дімарко. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.