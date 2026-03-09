Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Конкурс театральної критики "З гальорки"

Оголошуємо результати Конкурсу театральної критики LB.ua

Оголошуємо результати Конкурсу театральної критики LB.ua
З вистави «Алло на хвилі 477!» театру «Березіль». Харків, 1929
Журі конкурсу театральної критики «З гальорки», який LB.ua проводить разом з Havas Village Ukraine, визначило переможців.

Загалом конкурс отримав 42 заявки, з них 39 пройшли технічний відбір. За результатом відбору журі, у конкурсі взяло участь 10 авторок. На оцінювання надійшло 9 текстів, які журі оцінювало “всліпу”, не знаючи авторства. 

Переможні тексти, які відзначило журі:

1 місце - не визначено; 

2 місце - Тамара Трунова “Червоні гості зручного наративу”, вистава “Місячні” (текст за посиланням);

3 місце - Мар’яна Семенишин “Чорне молоко світання”, вистава “Наш клас” (текст за посиланням).

Авторки-переможиці отримають винагороди 30 тис грн (2 місце) і 20 тис грн (3 місце). Усі інші тексти, подані на розгляд журі, ми також опублікуємо у спецпроєкті, присвяченому конкурсу, протягом березня - квітня.

Коментар журі: “На прикладі вибірки конкурсних робіт видно, наскільки ми не знаємо, якою мовою сьогодні говорити про театр. Ймовірно, брак послідовної і якісної академічної освіти, вбудованої у сучасний мистецькій світ, але також і світ гуманітарних наукових досліджень, спричинив ситуацію, коли просто не маємо апарату, щоб вловити те, що відбувається на сцені. Чудово, що ми можемо ставити складні і релевантні питання до матеріалу – сюжетів пʼєс, біографії авторів чи авторок, тем, заявлених у творі тощо. Що ми можемо експериментувати з формою, не боятись говорити «я» і не жити в ілюзії шаблонної чи середньостатистичної «обʼєктивної критики» із незрозумілим адресатом. Ці спроби ускладнювати наратив та підважувати сенси простежуються у двох текстах-перможцях – вибір, з яким погодились усі учасники журі. На жаль, попри всі спроби комплексного аналізу вистави, випала сценічна/ театральна реальність – хоча, за великим рахунком, саме вона мала би бути в центрі критичного розбору, аби зрозуміти не лише, що відбувається всередині твору (не пʼєси), але і як взаємодіють різні елементи вистави, яку систему чи системи відношень вона пропонує глядачам. По суті, гадаю, ми всі вирішили підсвітити цю проблему цим порожнім «першим місцем» – сподіваємось, це відкриє простір для подальших дискусій.”.

До журі конкурсу увійшли театральні критики(ні), які співпрацювали чи співпрацюють з LB.ua а також мають значний і різноманітний бекграунд у сфері театру : Ірина Чужинова, кандидатка мистецтвознавства, театрознавиця, кураторка театральних проєктів; Олена Мигашко, культурна журналістка, театрознавиця, проектна менеджерка; Олексій Паляничка, театрознавець, театральний критик, солдат 57 ОМПБр, коригувальник в екипажі FPV-дронів.

Отже, конкурс підсвітив проблеми, наявні у полі театральної критики. Як крок на шляху до вирішення цих проблем, оголошуємо новий проєкт: Школу театральної критики, яку в кінці квітня проведе НСТДУ у партнерстві з LB.ua. Інформацію про умови опен коллу, менторів школи, дати проведення оголосимо згодом. Призовий фонд за 1 місце у Конкурсі театральної критики (50 тис грн), на прохання Havas Village Ukraine, передаємо як внесок в організацію Школи.

Гроші, які залишились від організації конкурсу, ми, за згодою з Havas Village Ukraine, спрямовуємо на збір для 57 ОМПБр, де служить учасник журі і автор LB.ua Олексій Паляничка.

