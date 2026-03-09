Оголошуємо результати Конкурсу театральної критики LB.ua

Журі конкурсу театральної критики «З гальорки», який LB.ua проводить разом з Havas Village Ukraine, визначило переможців.

Загалом конкурс отримав 42 заявки, з них 39 пройшли технічний відбір. За результатом відбору журі, у конкурсі взяло участь 10 авторок. На оцінювання надійшло 9 текстів, які журі оцінювало “всліпу”, не знаючи авторства.

Переможні тексти, які відзначило журі:

1 місце - не визначено;

2 місце - Тамара Трунова “Червоні гості зручного наративу”, вистава “Місячні” (текст за посиланням);

3 місце - Мар’яна Семенишин “Чорне молоко світання”, вистава “Наш клас” (текст за посиланням).

Авторки-переможиці отримають винагороди 30 тис грн (2 місце) і 20 тис грн (3 місце). Усі інші тексти, подані на розгляд журі, ми також опублікуємо у спецпроєкті, присвяченому конкурсу, протягом березня - квітня.

Коментар журі: “На прикладі вибірки конкурсних робіт видно, наскільки ми не знаємо, якою мовою сьогодні говорити про театр. Ймовірно, брак послідовної і якісної академічної освіти, вбудованої у сучасний мистецькій світ, але також і світ гуманітарних наукових досліджень, спричинив ситуацію, коли просто не маємо апарату, щоб вловити те, що відбувається на сцені. Чудово, що ми можемо ставити складні і релевантні питання до матеріалу – сюжетів пʼєс, біографії авторів чи авторок, тем, заявлених у творі тощо. Що ми можемо експериментувати з формою, не боятись говорити «я» і не жити в ілюзії шаблонної чи середньостатистичної «обʼєктивної критики» із незрозумілим адресатом. Ці спроби ускладнювати наратив та підважувати сенси простежуються у двох текстах-перможцях – вибір, з яким погодились усі учасники журі. На жаль, попри всі спроби комплексного аналізу вистави, випала сценічна/ театральна реальність – хоча, за великим рахунком, саме вона мала би бути в центрі критичного розбору, аби зрозуміти не лише, що відбувається всередині твору (не пʼєси), але і як взаємодіють різні елементи вистави, яку систему чи системи відношень вона пропонує глядачам. По суті, гадаю, ми всі вирішили підсвітити цю проблему цим порожнім «першим місцем» – сподіваємось, це відкриє простір для подальших дискусій.”.

До журі конкурсу увійшли театральні критики(ні), які співпрацювали чи співпрацюють з LB.ua а також мають значний і різноманітний бекграунд у сфері театру : Ірина Чужинова, кандидатка мистецтвознавства, театрознавиця, кураторка театральних проєктів; Олена Мигашко, культурна журналістка, театрознавиця, проектна менеджерка; Олексій Паляничка, театрознавець, театральний критик, солдат 57 ОМПБр, коригувальник в екипажі FPV-дронів.

Отже, конкурс підсвітив проблеми, наявні у полі театральної критики. Як крок на шляху до вирішення цих проблем, оголошуємо новий проєкт: Школу театральної критики, яку в кінці квітня проведе НСТДУ у партнерстві з LB.ua. Інформацію про умови опен коллу, менторів школи, дати проведення оголосимо згодом. Призовий фонд за 1 місце у Конкурсі театральної критики (50 тис грн), на прохання Havas Village Ukraine, передаємо як внесок в організацію Школи.

Гроші, які залишились від організації конкурсу, ми, за згодою з Havas Village Ukraine, спрямовуємо на збір для 57 ОМПБр, де служить учасник журі і автор LB.ua Олексій Паляничка.