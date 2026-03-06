Музиканти оркестру «Київ-Класик» виконають на Майдані концерт-нагадування про 4 роки великої війни

9 березня о 12.00 на Майдані Незалежності відбудеться мистецька акція «Гімн Незламності України 2022-2026», в якій візьмуть участь музиканти оркестру «Київ-Класик». Про це повідомили організатори.

Подія пройде в четверту річницю першої ініціативи артистів, які зверталися до світу на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оркестр гратиме на Майдані у тому ж неповному складі, що й у 2022 році, коли вдалося зібрати лиш його невелику частину – музикантів, які залишились у Києві. Зокрема, тоді не вистачало струнних та духових інструментів.

Як пояснив ініціатор акції та диригент Герман Макаренко, на початку великої війни музиканти вийшли на Майдан, щоб підтримати заклик Президента Володимира Зеленського й українського народу закрити небо над Україною; а також щоб привернути увагу світу до війни та російської агресії.

«Ми знову закликаємо вільний світ і його лідерів допомогти Незламній Україні завершити війну, ми знову підтримуємо заклик Президента і всіх українців про те, що необхідно закінчити цю несправедливу війну на справедливих умовах для Незалежної України», – пояснив Макаренко.

На відміну від виступу у 2022 році, цьогоріч музиканти гратимуть біля скульптури Архистратига Михаїла, оскільки на місці першого концерту нині знаходиться Меморіал загиблим Захисникам України.

Акція розразована на 30 хвилин, прозвучать 10 композицій: