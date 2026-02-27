Netflix відмовився купувати Warner Bros, поступившись Paramount

Стримінговий гігант Netflix фактично припинив боротьбу за купівлю компанії Warner Bros, відмовившись підвищити свою пропозицію після того, як Paramount перебив їхню попередню ставку.

Як пише BBC, керівники Netflix визнали, що зі зростанням ціни угода, яку вони фактично погодили у грудні минулого року, втратила для акціонерів свою привабливість. Дорога для злиття Paramount з іншою відомою голлівудською студією тепер відкрита.

У США торги Netflix і Paramount за Warner Bros називали "вибором з двох поганих сценаріїв". Існували побоювання, що стримінгова компанія використає новий актив, щоб завдати удару по традиційній кіноіндустрії, змістивши фокус глядачів з кінотеатрів на онлайн-перегляди.

Проте й несподіване приєднання до боротьби Paramount критики зустріли прохолодно: компанія тісно пов'язана з адміністрацією президента США Дональда Трампа, який відомий специфічним підходом до медіа: звинуваченнями усіх і кожного у фейкових новинах, судовими позовами проти свободи слова і цензуруванням своїх критиків.

Paramount покриють страховий платіж у понад 2 мільярда доларів, який Netflix має отримати через зрив вже погодженого придбання, а також заплатить Warner Bros додаткові 7 мільярдів доларів на додачу до понад 82 мільярдів, які складають вартість акцій компанії.