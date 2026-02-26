На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Кабмін розподілив 2 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Найбільше отримає Одеська область, найменше – Львівська.

Кабмін розподілив 2 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів
Шкільний автобус, ілюстративне фото
Фото: facebook/Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на придбання шкільних автобусів у 2026 році. Загальний обсяг фінансування становить 2 мільярди гривень.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. 

"Кошти будуть спрямовані на реалізацію публічного інвестиційного проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти — шкільні автобуси». Це дозволить забезпечити підвезення дітей до шкіл, де навчання ведеться в очному або змішаному форматах", – зазначено у пресрелізі. 

Відповідно до ухвалених змін, запроваджується чітка пріоритетність закладів освіти, для яких закуповуватимуться автобуси. 

У першу чергу автобуси отримають заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади. Школи, до яких підвозять дітей із закладів, що були ліквідовані або реорганізовані протягом 2026 року.

Також у пріоритеті спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, школи з великою кількістю учнів: опорні та інші заклади, де навчається не менш як 200 дітей та заклади, де навчається понад 100 учнів: автобуси розподілятимуться від більших шкіл до менших.

Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання автобусів у межах кожної з черг.

Субвенцію надають за умови наявності у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття. Також обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів відповідно до індексу податкоспроможності відповідної громади (від 5 до 30%)

Розподіл 2 млрд грн субвенції на шкільні автобуси за регіонами:

  • Одеська область — 187 441 тис. грн
  • Харківська область — 181 818 тис. грн
  • Житомирська область — 172 446 тис. грн
  • Вінницька область — 170 572 тис. грн
  • Дніпропетровська область — 142 455 тис. грн
  • Хмельницька область — 142 455 тис. грн
  • Івано-Франківська область — 103 093 тис. грн
  • Кіровоградська область — 93 721 тис. грн
  • Закарпатська область — 88 097 тис. грн
  • Київська область — 74 977 тис. грн
  • Полтавська область — 73 102 тис. грн
  • Чернівецька область — 73 102 тис. грн
  • Волинська область — 67 479 тис. грн
  • Рівненська область — 65 604 тис. грн
  • Черкаська область — 63 730 тис. грн
  • Тернопільська область — 59 981 тис. грн
  • Запорізька область — 56 232 тис. грн
  • Чернігівська область — 44 988 тис. грн
  • Херсонська область — 39 363 тис. грн
  • Сумська область — 35 614 тис. грн
  • Миколаївська область — 33 739 тис. грн
  • Львівська область — 29 991 тис. грн
﻿
