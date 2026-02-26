Кабмін розподілив 2 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на придбання шкільних автобусів у 2026 році. Загальний обсяг фінансування становить 2 мільярди гривень.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"Кошти будуть спрямовані на реалізацію публічного інвестиційного проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти — шкільні автобуси». Це дозволить забезпечити підвезення дітей до шкіл, де навчання ведеться в очному або змішаному форматах", – зазначено у пресрелізі.

Відповідно до ухвалених змін, запроваджується чітка пріоритетність закладів освіти, для яких закуповуватимуться автобуси.

У першу чергу автобуси отримають заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади. Школи, до яких підвозять дітей із закладів, що були ліквідовані або реорганізовані протягом 2026 року.

Також у пріоритеті спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, школи з великою кількістю учнів: опорні та інші заклади, де навчається не менш як 200 дітей та заклади, де навчається понад 100 учнів: автобуси розподілятимуться від більших шкіл до менших.

Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання автобусів у межах кожної з черг.

Субвенцію надають за умови наявності у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття. Також обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів відповідно до індексу податкоспроможності відповідної громади (від 5 до 30%)

Розподіл 2 млрд грн субвенції на шкільні автобуси за регіонами: