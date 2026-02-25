Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Уряд призначив представницю держави у наглядовій раді Енергоатома

Дарина Марчак зайняла місце Сергія Сухомлина.

Кабмін призначив заступницю міністра економіки Дарину Марчак представницею держави у наглядовій раді АТ «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На цій посаді Марчак замінить Сергія Сухомлина, який звільнився за власним бажанням.

Рішення про призначення ухвалили за результатами засідання Номінаційного комітету. До його складу входять представники профільного міністерства, Міністерства фінансів, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Крім того, у процесі відбору брали участь незалежні спостерігачі від міжнародних партнерів України.

  • У січні Кабмін призначив новий склад наглядової ради Енергоатома за поданням номінаційного комітету.
  • Тоді серед незалежних членів були Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман і Бріс Буюон. 
  • Державу в наглядовій представляли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, а також державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.
  • Торік у листопаді уряд ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Зокрема, достроково припинили повноваження Наглядової ради компанії після скандалу з корупцією в оборонці та енергетиці.
  • Більше на цю тему - в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
﻿
