Уряд призначив представницю держави у наглядовій раді Енергоатома

Кабмін призначив заступницю міністра економіки Дарину Марчак представницею держави у наглядовій раді АТ «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На цій посаді Марчак замінить Сергія Сухомлина, який звільнився за власним бажанням.

Рішення про призначення ухвалили за результатами засідання Номінаційного комітету. До його складу входять представники профільного міністерства, Міністерства фінансів, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Крім того, у процесі відбору брали участь незалежні спостерігачі від міжнародних партнерів України.