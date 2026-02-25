Укренерго: завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла

Завтра, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

В компанії нагадують, причиною запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають в "Укренерго".

Фото: Укренерго

Українців просять споживати електроенергії ощадливо, коли вона з’являється за графіком.