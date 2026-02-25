Індексація торкнеться і спецпенсій для держслужбовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування.

Із початку весни мільйони українців отримають проіндексовані пенсії та страхові виплати. Розмір підвищення становитиме 12,1%, що перевищує рівень торішньої інфляції.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже всі категорії виплат: за віком, військові пенсії, виплати по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Також індексація торкнеться спецпенсій для держслужбовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування.

Свириденко зазначила, що підвищили мінімальні виплати для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та громадян, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

Для працюючих пенсіонерів автоматичний перерахунок з урахуванням оновленого стажу чи заробітку відбудеться з 1 квітня.

Свириденко запевнила, що всі необхідні кошти заклали у бюджеті Пенсійного фонду.