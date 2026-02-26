Рада ратифікувала угоду з ЄС, що дозволило українським проєктам подаватися на гранти до 1 млн євро

Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України у програмі Європейського соціального фонду Плюс (ESF+) — EaSI (Employment and Social Innovation).

Як повідомило Міністерство економіки, це рішення відкриває доступ українським організаціям до фінансування соціальних інновацій та розвитку ринку праці.

Угоду підписали ще в липні 2025 року під час Конференції з питань відновлення України (URC) у Римі. Участь у програмі EaSI дозволить залучати гранти обсягом від 500 тис. до 1 млн євро на один проєкт.

На що спрямовані кошти:

розвиток соціального підприємництва та інклюзивних робочих місць;

вдосконалення регуляторної бази у сфері праці;

покращення умов роботи та захист прав працівників.

У Міністерстві економіки додали, що вже розпочали підготовку фахівців. Найближчим часом у регіонах стартують практичні воркшопи для громадських організацій та місцевої влади, де навчатимуть правильно подавати заявки на отримання грантів.