На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаЕкономікаБізнес

Рада ратифікувала угоду з ЄС, що дозволило українським проєктам подаватися на гранти до 1 млн євро

Наша держава долучилася до програми Європейського соціального фонду.

Рада ратифікувала угоду з ЄС, що дозволило українським проєктам подаватися на гранти до 1 млн євро
Верховна Рада
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України у програмі Європейського соціального фонду Плюс (ESF+) — EaSI (Employment and Social Innovation). 

Як повідомило Міністерство економіки, це рішення відкриває доступ українським організаціям до фінансування соціальних інновацій та розвитку ринку праці. 

Угоду підписали ще в липні 2025 року під час Конференції з питань відновлення України (URC) у Римі. Участь у програмі EaSI дозволить залучати гранти обсягом від 500 тис. до 1 млн євро на один проєкт.

На що спрямовані кошти:

  • розвиток соціального підприємництва та інклюзивних робочих місць;
  • вдосконалення регуляторної бази у сфері праці;
  • покращення умов роботи та захист прав працівників.

У Міністерстві економіки додали, що вже розпочали підготовку фахівців. Найближчим часом у регіонах стартують практичні воркшопи для громадських організацій та місцевої влади, де навчатимуть правильно подавати заявки на отримання грантів.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies