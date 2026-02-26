Голова НБУ: проєкт цифрової гривні відкладено до кінця війни, над віртуальними активами вже йде робота

Проєкт цифрової гривні вже створений і формально перебуває на стадії тестування. Але впроваджувати його будуть після завершення воєнного стану.

Поки що Україна вивчатиме відповідний досвід Євросоюзу. Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав під час спільного з LB публічного діалогу в межах проєкту “30 років гривні”.

“Відклали до моменту прийняття остаточних рішень, я би так сказав. До моменту завершення військового стану. Завершиться військовий стан – в тому числі подивимося на результати реалізації цього проєкту в Євросоюзі”, – сказав він.

Україна аналізує результати ЄС і візьме до уваги, щоб визначити терміни реалізації проєкту.

Стосовно віртуальних активів голова НБУ сказав, що це “слон в кімнаті”.

“Вони вже в принципі існують. Нам необхідно якнайшвидше забезпечити їхню легалізацію і зробити, щоб цей ринок: а) не підважив монетарний суверенітет країни і не став системним ризиком для фінансової стабільності і б) був абсолютно легальним бізнесом, який формує відповідний фіскальний потік і c) припинив бути джерелом легалізації доходів, отриманих незаконним і протизаконним шляхом”, – сказав він.

Робоча група вже працює над цим, наступного року очікують на рішення в Верховній Раді.