Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Голова НБУ: проєкт цифрової гривні відкладено до кінця війни, над віртуальними активами вже йде робота

Поки що країна вивчатиме досвід електронної валюти ЄС. 

30 років гривні
Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: скриншот

Проєкт цифрової гривні вже створений і формально перебуває на стадії тестування. Але впроваджувати його будуть після завершення воєнного стану.

Поки що Україна вивчатиме відповідний досвід Євросоюзу. Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав під час спільного з LB публічного діалогу в межах проєкту “30 років гривні”. 

“Відклали до моменту прийняття остаточних рішень, я би так сказав. До моменту завершення військового стану. Завершиться військовий стан – в тому числі подивимося на результати реалізації цього проєкту в Євросоюзі”, – сказав він.

Україна аналізує результати ЄС і візьме до уваги, щоб визначити терміни реалізації проєкту.

Стосовно віртуальних активів голова НБУ сказав, що це “слон в кімнаті”. 

“Вони вже в принципі існують. Нам необхідно якнайшвидше забезпечити їхню легалізацію і зробити, щоб цей ринок: а) не підважив монетарний суверенітет країни і не став системним ризиком для фінансової стабільності і б) був абсолютно легальним бізнесом, який формує відповідний фіскальний потік і c) припинив бути джерелом легалізації доходів, отриманих незаконним і протизаконним шляхом”, – сказав він.

Робоча група вже працює над цим, наступного року очікують на рішення в Верховній Раді. 

﻿
