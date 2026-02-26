Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Ющенко: в перший день грошової реформи мені дзвонив тодішній голова ВР і питав, чому на купюрах зобразили "зрадника"

Олександр Ткаченко мав на увазі Івана Мазепу, якого радянська і російська пропаганда презентувала як зрадника за підтримку Швеції. 

30 років гривні
Ющенко: в перший день грошової реформи мені дзвонив тодішній голова ВР і питав, чому на купюрах зобразили "зрадника"
Віктор Ющенко
Фото: скриншот

Після впровадження грошової реформи в Україні, 2 вересня 1996 року, до на той момент голови Нацбанку Віктора Ющенка зателефонував тодішній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко, аби запитати, чому він вирішив зобразити на купюрі Івана Мазепу. 

Про це Ющенко розповів під час організованого LB і НБУ публічного діалогу в межах проєкту “30 років гривні”. Ексглава НБУ і третій президент сказав, що Ткаченко – “лівак, аграрій, трошки, а то і не трошки промосковський”, був сердитий на нього і ніколи не називав на ім’я.

“З питання почав: «а хто вам дав право на грошах зображувати зрадників України?» Це перше запитання 2 вересня. Я до його: «Олександр Миколайович, а що ви маєте на увазі?». «Ти знаєш, кого я маю на увазі». Я тоді далі: «по нашій історії – це наш герой». «Віктор Андрійович», – це тоді він мене вже назвав на ім’я, – «мабуть, ми з вами вчили різні історії»”, – пригадав діалог Ющенко. 

Відповідаючи на питання про те, кого він би хотів би розмістити на купюрах зараз, Ющенко сказав, що треба зображати героїв Визвольних змагань, різних версій української держави, зокрема Августина Волошина (священника і прем’єра Карпатської України), лідера ОУН Степана Бандеру. 

Віктор Ющенко ( у центрі)

Нинішній голова НБУ Андрій Пишний зі свого боку додав, що на українських купюрах немає жодного випадкового символу.


﻿
