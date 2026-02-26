Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Литві

Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року. 

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Литві
Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

Про це у телеграмі написав перший віцепрем'єр-міністр–міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року. 

"Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої  системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю", – написав Шмигаль.

Він додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору. 

"Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", – зазначив міністр. 

Цей газ є американським, додали в Нафтогазі.

﻿
