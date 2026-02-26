Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Литві

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.
Про це у телеграмі написав перший віцепрем'єр-міністр–міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року.
"Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю", – написав Шмигаль.
Він додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.
"Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", – зазначив міністр.
Цей газ є американським, додали в Нафтогазі.
- Нещодавно Нафтогаз повідомив, що відбулася перша в історії поставка зрідженого природного газу зі США через LNG-термінал на німецькому острові Рюген у Балтійському морі. Згодом після регазифікації його доставлять трубопроводом в Україну.
- А перша у 2026 році партія американського зрідженого природного газу (LNG) вже в Україні. Поставка організована у партнерстві з польським державним концерном ORLEN.