Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Литві

Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року.

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

Про це у телеграмі написав перший віцепрем'єр-міністр–міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю", – написав Шмигаль.

Він додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.

"Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону", – зазначив міністр.

Цей газ є американським, додали в Нафтогазі.