Саміт країн NB8 у Києві: лідери підтримали вступ України до ЄС і НАТО

Країни Північної Європи і Балтії (NB8) продовжують підтримувати вступ України не лише до ЄС, а й до НАТО. Про це йдеться в спільній заяві за результатами саміту, що відбувся 24 лютого в Києві.

Участь в заході брали президент України та лідери NB8: Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Президент Литви Гітанас Наусєда, Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. У заяві за результатами саміту, опублікованій на сайті українського президента, лідери підтвердили непохитну прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як Росія продовжує тягнути час", – йдеться в заяві.

Лідери країн вважають, що справедливий і тривалий мир вимагає надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі. Вони підтвердили подальшу участь у Коаліції охочих.

"NB8, висловлюємо свою рішучість:

1. Продовжувати надавати значну військову допомогу Україні, зокрема через внески в межах механізму PURL, загальна сума яких від країн Північної Європи та Балтії у 2025 році становила 1,4 млрд євро. На 2026 рік наші заплановані військові внески становлять близько 12,5 млрд євро, які будуть надані в межах спільних та двосторонніх угод, включно з механізмом PURL. Ми забезпечимо багаторічне фінансування України та поглибимо нашу співпрацю в галузі оборони, зокрема шляхом спільного виробництва з використанням відповідних європейських фінансових інструментів, включно із SAFE, з метою взаємного посилення наших можливостей, оперативної сумісності та безпеки;

2. Надавати додаткову підтримку для забезпечення постачання енергоносіїв, а також захищати й відновлювати енергетичну інфраструктуру України на суму щонайменше 918 млн євро на цю зиму та решту року, водночас засуджуючи тривалі та посилені напади Росії на цивільне населення, цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру України;

3. Продовжувати підтримку зусиль України з відновлення та сприяти її довгостроковій реконструкції та модернізації. NB8 зроблять внесок у Конференцію з відновлення України 2027 року в Естонії в межах спільного зобов'язання щодо відновлення та реконструкції України;

4. Сприяти поточним міжнародним зусиллям із притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права та підтвердити свою відданість забезпеченню повної відповідальності. Країни NB8 активно працюватимуть над швидким введенням у дію комплексного міжнародного компенсаційного механізму, включно зі створенням Компенсаційного фонду, та підтримуватимуть швидке укладення Розширеної часткової угоди (EPA) про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України як пріоритетне завдання;

5. Підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної європейської та євроатлантичної інтеграції, включно з членством у ЄС і НАТО. Сильна, незалежна та демократична Україна є життєво важливою для безпеки та стабільності євроатлантичного регіону", – зазначили лідери Естонії, Швеції, Ісландії, Норвегії, Данії, Литви, Фінляндії, Латвії.