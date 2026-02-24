Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні

Кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.

Уряд Швеції оголосив про надання нового пакету гуманітарної підтримки Україні на суму 230 мільйонів шведських крон (понад 21 млн євро) на 2026 рік.

Як ідеться на урядовому сайті, кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.

Кошти розподілять таким чином: