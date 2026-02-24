Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні

Кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.

Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні
прапори України і Швеції
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції оголосив про надання нового пакету гуманітарної підтримки Україні на суму 230 мільйонів шведських крон (понад 21 млн євро) на 2026 рік. 

Як ідеться на урядовому сайті, кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.

Кошти розподілять таким чином:

  • Всесвітня продовольча програма ООН (75 млн крон): продовольча безпека для 600 тисяч людей на прифронтових територіях та підтримка роботи пекарень.
  • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (75 млн крон): допомога 2 мільйонам переселенців (тимчасове житло, теплий одяг, ковдри).
  • ЮНІСЕФ (65 млн крон): ремонт опалення в оселях, де живуть сім'ї з дітьми, та будівництво укриттів у школах.
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста (10 млн крон): ліки, пошук зниклих безвісти та розповсюдження обігрівачів.
  • фонд Save the Children (5 млн крон): психосоціальна підтримка дітей та компенсація пропущеного навчання.
﻿
