Країни ЄС погрожують судом Єврокомісії через «надмірні» повноваження Європарламенту

ЄК розглядає Раду ЄС і Європарламент як рівних партнерів, але відповідно до законодавства блоку, це не повинно так бути.

Країни ЄС погрожують судом Єврокомісії через «надмірні» повноваження Європарламенту
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Країни-члени ЄС (Рада ЄС) готують судовий позов проти Єврокомісії через угоду, яка надає Європарламенту більше впливу на законодавчий процес, повідомляє Politico.

Суть суперечки полягає в оновленій «рамковій угоді», яку у вересні 2025 року уклали президентка Європарламенту Роберта Мецола і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Документ має бути ратифікований у березні цього року.

Країни ЄС дратує, що Єврокомісія пообіцяла ставитися до Ради ЄС і Європарламенту як до рівних партнерів. Проте національні уряди нагадують, що згідно з основоположними договорами ЄС, Рада має більше влади, ніж виборний парламент.

Крім того, нова угода дозволяє депутатам Європарламенту бути присутніми на переговорах щодо міжнародних торговельних угод. Рада ЄС вважає це втручанням у свої прерогативи.

Ще одна незгода - країни незадоволені пунктом, який зобов’язує Комісію отримувати згоду Парламенту на тимчасове введення в дію торговельних угод ще до їхньої повної ратифікації.

Ще один суперечливий пункт - обхід Європарламенту в екстрених випадках. Рада ЄС виступає проти вимоги до Єврокомісії детально звітувати перед депутатами, якщо вона використовує Статтю 122 (яка дозволяє ухвалювати термінові рішення без парламенту, як це було з програмами озброєння).

У Єврокомісії запевняють, що угода лише «покращує діалог і прозорість» і не виходить за межі договорів. Натомість представники країн-членів заявляють: якщо «проблемні» розділи не будуть змінені, справу вирішуватиме Суд ЄС — найвища судова інстанція блоку.

Очікується, що остаточний текст протестного листа посли країн ЄС затвердять 25 лютого під головуванням Кіпру.

﻿
