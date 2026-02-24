FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Україна отримає кредит від ЄС на 90 млрд євро, попри блокування Угорщиною

Єврокомісія знайде рішення.

Україна отримає кредит від ЄС на 90 млрд євро, попри блокування Угорщиною
Фото: ukrinform.ua

Україна отримає кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу, попри блокування Угорщиною надання цих коштів. Відповідну інформацію українському президенту сьогодні передала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сказав Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого.

Президентка Єврокомісії пояснила, що це рішення було ухвалене 27 членами ЄС до того, як Угорщина передумала й вирішила блокувати. Тож навесні Україна має отримати перший транш. 

"Сказала, що в будь-якому випадку рішення було прийняте 27-ма. І саме тому рішення не можна змінити. Вона сказала, що знайде інструменти, щоб забезпечити рішення. І Україна навесні отримає перший транш з цим 90 мільярдів", – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

  • Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. 19 грудня минулого року. Це кредит, повертати якій Україна буде повинна лише після того, як отримає репарації від Росії. 
  • Рішення підтримали всі члени ЄС, але цього місяця Угорщина, тиснучи на Україну, аби та полагодила нафтопровід “Дружба” і відновила транзит російських енергоресурсів, заявила, що буде блокувати надання коштів.


