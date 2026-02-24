Україна отримає кредит від ЄС на 90 млрд євро, попри блокування Угорщиною

Україна отримає кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу, попри блокування Угорщиною надання цих коштів. Відповідну інформацію українському президенту сьогодні передала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сказав Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого.

Президентка Єврокомісії пояснила, що це рішення було ухвалене 27 членами ЄС до того, як Угорщина передумала й вирішила блокувати. Тож навесні Україна має отримати перший транш.

"Сказала, що в будь-якому випадку рішення було прийняте 27-ма. І саме тому рішення не можна змінити. Вона сказала, що знайде інструменти, щоб забезпечити рішення. І Україна навесні отримає перший транш з цим 90 мільярдів", – сказав Володимир Зеленський.

Контекст