Зеленський вимагає від Євросоюзу зафіксувати дату вступу України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times наголосив на потребі офіційно визначитися з датою вступу нашої держави до Європейського Союзу.
За словами Зеленського, відсутність конкретики з боку Брюсселя - це "гра на руку Москві", яка створює ризики для майбутнього України.
Президент наполягає, що процес євроінтеграції України не може розтягуватися на десятиліття. На думку глави держави, датою вступу має стати 2027 рік.
Зеленський не хоче, щоб наступні лідери і наступні покоління стикалися із ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС ще упродовж 50 років.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році невдовзі після російського вторгнення.
- У 2024 році було розпочато переговори про вступ між ЄС та Україною.
- За інформацією ЗМІ, 23 лютого Україна отримала від Євросоюзу документ з переліком реформ, за виконанням яких буде оцінюватися готовність нашої держави доєднатися до блоку.