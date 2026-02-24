Зеленський вимагає від Євросоюзу зафіксувати дату вступу України

"Росія не може блокувати членство України в ЄС упродовж ще 50 років".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times наголосив на потребі офіційно визначитися з датою вступу нашої держави до Європейського Союзу.

За словами Зеленського, відсутність конкретики з боку Брюсселя - це "гра на руку Москві", яка створює ризики для майбутнього України.

Президент наполягає, що процес євроінтеграції України не може розтягуватися на десятиліття. На думку глави держави, датою вступу має стати 2027 рік.

Зеленський не хоче, щоб наступні лідери і наступні покоління стикалися із ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС ще упродовж 50 років.