Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський енергетичну безпеку та оборонну співпрацю із маршалком Сейму Польщі

Також обговорено євроінтеграційний процес України.

Президент Зеленський енергетичну безпеку та оборонну співпрацю із маршалком Сейму Польщі
Володимир Зеленський і Влодзімеж Чажастий
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Сторони обговорили оборонну співпрацю, а також енергетичну безпеку України.

Про це Президент повідомив у Фейсбук.

Президен Зеленський та маршалок Сейму Польщі обговорили євроінтеграційний процес України, енергетичну безпеку та оборонну співпрацю наших країн. Важливо й надалі зберігати та розвивати відносини між Україною та Польщею.

"Вдячний пану маршалку за цей візит напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всій Польщі за підтримку України. Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", – зазначив глава держави.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies