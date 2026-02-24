Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Нідерландів: домовилися зустрітися

Роб Єттен офіційно вступив на посаду голови уряду, з чим його привітав президент України.

Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Нідерландів: домовилися зустрітися
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з Робом Єттеном, який у понеділок, 23 лютого, офіційно став новим, наймолодшим в історії прем'єр-міністром Нідерландів.

Як пише Офіс глави держави, Зеленський привітав політика з цією подією і побажав "успіхів і сильних кроків". Він також подякував Нідерландам та їхньому народу за підтримку України.

Лідери одразу обговорили ключові потреби України: ракети для систем протиповітряної оборони, енергетичне обладнання, гарантії безпеки.

Зеленський і Єттен домовилися найближчим часом особисто зустрітися та розпочати роботу над проєктами, які "посилять обидві країни". 

﻿
