Роб Єттен офіційно вступив на посаду голови уряду, з чим його привітав президент України.

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з Робом Єттеном, який у понеділок, 23 лютого, офіційно став новим, наймолодшим в історії прем'єр-міністром Нідерландів.

Як пише Офіс глави держави, Зеленський привітав політика з цією подією і побажав "успіхів і сильних кроків". Він також подякував Нідерландам та їхньому народу за підтримку України.

Лідери одразу обговорили ключові потреби України: ракети для систем протиповітряної оборони, енергетичне обладнання, гарантії безпеки.

Зеленський і Єттен домовилися найближчим часом особисто зустрітися та розпочати роботу над проєктами, які "посилять обидві країни".