Зеленський не знає про плани Трампа закінчити війну до 4 липня

Президент Володимир Зеленський не знав, що в його американського колеги Дональда Трампа нібито є план закінчити війну в Україні до 4 липня – Дня незалежності Сполучених Штатів. Про це він сказав на пресконференції 24 лютого.

Коментуючи відповідні дані він сказав, що для нього це “нова інформація”. Хоча зараз інформація міняється дуже швидко, зазначив він.

“До 4 липня – я з цією інформацією не знайомий”, – сказав він.

Сторони на переговорах піднімали питання того, що Штати хочуть закінчити війну якомога швидше. Україна підтримує закінчення швидке війни, але при цьому не йдеться про те, щоб вона віддавала її території.