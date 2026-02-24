Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський не знає про плани Трампа закінчити війну до 4 липня

Інформація міняється постійно, сказав він. 

Зеленський не знає про плани Трампа закінчити війну до 4 липня
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський не знав, що в його американського колеги Дональда Трампа нібито є план закінчити війну в Україні до 4 липня – Дня незалежності Сполучених Штатів. Про це він сказав на пресконференції 24 лютого.

Коментуючи відповідні дані він сказав, що для нього це “нова інформація”. Хоча зараз інформація міняється дуже швидко, зазначив він.

“До 4 липня – я з цією інформацією не знайомий”, – сказав він.

Сторони на переговорах піднімали питання того, що Штати хочуть закінчити війну якомога швидше. Україна підтримує закінчення швидке війни, але при цьому не йдеться про те, щоб вона віддавала її території. 

  • За даними Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня – 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон активізував дипломатичні зусилля, однак переговори буксують. У ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог — зокрема щодо контролю над територіями на сході України та над Запорізькою атомною електростанцією.

