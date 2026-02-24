Зеленський не знає про плани Трампа закінчити війну до 4 липня

Президент Володимир Зеленський не знав, що в його американського колеги Дональда Трампа нібито є план закінчити війну в Україні до 4 липня – Дня незалежності Сполучених Штатів. Про це він сказав на пресконференції 24 лютого.
Коментуючи відповідні дані він сказав, що для нього це “нова інформація”. Хоча зараз інформація міняється дуже швидко, зазначив він.
“До 4 липня – я з цією інформацією не знайомий”, – сказав він.
Сторони на переговорах піднімали питання того, що Штати хочуть закінчити війну якомога швидше. Україна підтримує закінчення швидке війни, але при цьому не йдеться про те, щоб вона віддавала її території.
- За даними Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня – 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон активізував дипломатичні зусилля, однак переговори буксують. У ЄС і НАТО не бачать ознак того, що Путін готовий погодитися на домовленість без виконання своїх ключових вимог — зокрема щодо контролю над територіями на сході України та над Запорізькою атомною електростанцією.