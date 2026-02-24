FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
США не погрожували Україні припиненням продажів зброї

Президент нагадав, що лише Європа зараз платить за те, щоб Україна отримувала американську зброю. 

Фото: EPA/UPG

США не погрожували Україні припиненням продажу озброєння союзникам, якщо вона не погодиться на певні дедлайни та припинення вогню. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції 24 лютого.

Інформації від США і їхнього президента про те, що Україна не одержуватиме зброї, він не отримував. Український лідер додав, що сьогоднішня війна – це вже значний тиск на європейців, бо лише вони платять за зброю США.

“Я вдячний, що це виходить, що ми можемо купувати озброєння в них (США. – Ред.) і що вони не заблокували цю можливість. Тож під час перемовин, вам відомо, в нас піднімаються складні питання. І вони стосуються територій переважно. Навіть атомна електростанція – це також стосується територій”, – сказав Зеленський.

Як відомо, неузгодженими в рамковій угоді про завершення війни залишається питання Донбасу і ЗАЕС. Росія вимагає від України виведення військ з Донецької області, близько 20 % якої залишаються вільними. Також вона хоче керувати ЗАЕС.

“Для нас це не лише про гроші. Давайте чесно, не про гроші. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю”, – сказав він. 

  • Після зміни адміністрацію в США Україна більше не отримує військову допомогу від американців безкоштовно. США продають необхідне озброєння країнам НАТО через програму PURL. Сплачує за все американське озброєння, зокрема критично важливі ракети для ППО, Європа.


﻿
