США не погрожували Україні припиненням продажів зброї

Президент нагадав, що лише Європа зараз платить за те, щоб Україна отримувала американську зброю.

США не погрожували Україні припиненням продажу озброєння союзникам, якщо вона не погодиться на певні дедлайни та припинення вогню. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції 24 лютого.

Інформації від США і їхнього президента про те, що Україна не одержуватиме зброї, він не отримував. Український лідер додав, що сьогоднішня війна – це вже значний тиск на європейців, бо лише вони платять за зброю США.

“Я вдячний, що це виходить, що ми можемо купувати озброєння в них (США. – Ред.) і що вони не заблокували цю можливість. Тож під час перемовин, вам відомо, в нас піднімаються складні питання. І вони стосуються територій переважно. Навіть атомна електростанція – це також стосується територій”, – сказав Зеленський.

Як відомо, неузгодженими в рамковій угоді про завершення війни залишається питання Донбасу і ЗАЕС. Росія вимагає від України виведення військ з Донецької області, близько 20 % якої залишаються вільними. Також вона хоче керувати ЗАЕС.

“Для нас це не лише про гроші. Давайте чесно, не про гроші. АЕС – це про принципи, а також про нашу землю”, – сказав він.

Після зміни адміністрацію в США Україна більше не отримує військову допомогу від американців безкоштовно. США продають необхідне озброєння країнам НАТО через програму PURL. Сплачує за все американське озброєння, зокрема критично важливі ракети для ППО, Європа.



