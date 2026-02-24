США затримали в Індійському океані ще одне підсанкційне судно

Пентагон повідомив про успішне затримання судна Bertha, яке намагалося ухилитися від санкційного контролю.
Про це йдеться в дописі американського відомства у соцмережі Х.
Танкер рухався діяло всупереч встановленому Дональдом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Попри спроби Bertha втекти, американські сили відстежували судно від Карибів до Індійського океану.
У Пентагоні наголосили, що міжнародні води не стануть притулком для підсанкційних суб'єктів.
- Цього ж місяця американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III.
- Це судно перебуває під санкціями за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів.