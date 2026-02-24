На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Головна

США затримали в Індійському океані ще одне підсанкційне судно

Попри спроби Bertha втекти, американські сили відстежували судно починаючи від Карибів.

США затримали в Індійському океані ще одне підсанкційне судно
підсанкційне судно Bertha
Фото: ХDepartment of War

Пентагон повідомив про успішне затримання судна Bertha, яке намагалося ухилитися від санкційного контролю. 

Про це йдеться в дописі американського відомства у соцмережі Х.

Танкер рухався діяло всупереч встановленому Дональдом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Попри спроби Bertha втекти, американські сили відстежували судно від Карибів до Індійського океану.

У Пентагоні наголосили, що міжнародні води не стануть притулком для підсанкційних суб'єктів. 

  • Цього ж місяця американські війська провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтового танкера Veronica III.
  • Це судно перебуває під санкціями за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів.
﻿
