США затримали в Індійському океані ще одне підсанкційне судно

Пентагон повідомив про успішне затримання судна Bertha, яке намагалося ухилитися від санкційного контролю.

Про це йдеться в дописі американського відомства у соцмережі Х.

Танкер рухався діяло всупереч встановленому Дональдом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Попри спроби Bertha втекти, американські сили відстежували судно від Карибів до Індійського океану.

У Пентагоні наголосили, що міжнародні води не стануть притулком для підсанкційних суб'єктів.