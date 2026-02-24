На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У США набули чинності глобальні тарифи у 10 % – попри анонс Трампа про підвищення до 15 %

Посадовець Білого дому пояснив журналістам, що до 15 % підвищать потім.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні набувають чинності глобальні тарифи США на світовий імпорт за ставкою 10 %, попри анонс президента Дональда Трампа встановити їх на рівні 15 %, передає NBC. За декілька годин до набрання чинності тарифу Митна і прикордонна служба США розіслала сповіщення імпортерам про ставку 10 %, що застосовуватиметься до кожної країни протягом 150 днів, якщо не передбачено спеціального звільнення.

Посадовець Білого дому в коментарі журналістам підтвердив, що це сповіщення є коректним. Глобальний тариф розпочнеться з 10%, сказав він, але адміністрація працює над його підвищенням до 15% окремим указом, який має підписати Трамп. 

Дональд Трампа оголосив про застосування десятивідсоткових тарифів у п'ятницю, після рішення Верховного суду скасувати більшу частину тарифної програми.

Перше оголошення було саме про 10 % фіксованого тарифу, але наступного дня він написав у соцмережі Truth про те, що підвищить відсоток світового тарифу до "повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15 %". 

Контекст

У квітні 2025 Дональд Трамп оголосив про намір застосувати підвищенні тарифи проти різних країн, аргументуючи це тим, що вони створили нерівноправні умови для американського імпорту. Відсоток залежав від особистого ставлення Дональда Трампа до країни і його бажання на неї тиснути.

З моменту запровадження тарифів уряд США вже встиг зібрати понад 134 мільярди доларів від понад 300 тисяч імпортерів. Однак минулого тижня Верховний Суд визнав тарифну політику американського президента незаконною.

﻿
