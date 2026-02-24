Зеленський закликав Трампа "залишатися на нашому боці"

Президент не вважає, що його американський колега чинить достатньо тиску на Росію.

Сполучені Штати є "надто великими і надто могутніми", щоб дистанціюватися від війни в Україні, і мають залишатися "з демократичною країною, яка бореться з однією особою, яка і є війною і яка тримає всю свою країну у в'язниці".

Такі слова адресував США Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN напередодні четвертих роковин початку повномасштабної війни.

Зеленський переконаний, що Америка достатньо сильна, щоб зупинити Путіна, але Дональд Трамп не здійснює достатньо тиску на російського диктатора.

Президент також попередив, що Україна не може віддати Путіну те, що він хоче, бо це означатиме втрату всього і потребу українцям "тікати або ставати росіянами". Зеленський також додав, що українці "не дурні і не діти, щоб виводити війська і віддавати росіянам країну на тарілочці".

Український лідер поставив риторичне питання - що він або українські військові мають сказати 200 тисячам людей, які проживають на підконтрольній частині Донбасу: "Бувайте, ми йдемо, тепер ви росіяни?"