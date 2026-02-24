Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський закликав Трампа "залишатися на нашому боці"

Президент не вважає, що його американський колега чинить достатньо тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Сполучені Штати є "надто великими і надто могутніми", щоб дистанціюватися від війни в Україні, і мають залишатися "з демократичною країною, яка бореться з однією особою, яка і є війною і яка тримає всю свою країну у в'язниці".

Такі слова адресував США Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN напередодні четвертих роковин початку повномасштабної війни.

Зеленський переконаний, що Америка достатньо сильна, щоб зупинити Путіна, але Дональд Трамп не здійснює достатньо тиску на російського диктатора.

Президент також попередив, що Україна не може віддати Путіну те, що він хоче, бо це означатиме втрату всього і потребу українцям "тікати або ставати росіянами". Зеленський також додав, що українці "не дурні і не діти, щоб виводити війська і віддавати росіянам країну на тарілочці". 

Український лідер поставив риторичне питання - що він або українські військові мають сказати 200 тисячам людей, які проживають на підконтрольній частині Донбасу: "Бувайте, ми йдемо, тепер ви росіяни?"

  • За свідченнями ЗМІ, під час тристоронніх переговорів на Близькому Сході та у Женеві американська делегація вимагала від України піти на поступки Росії і вивести війська з Донбасу для "припинення війни".
  • Вимогу Росії до України вийти з усієї Донецької і Луганської областей офіційно підтверджувала українська влада. Президент зазначав, що Україна готова на компроміс у вигляді "стоїмо де стоїмо". 
﻿
