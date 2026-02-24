СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Росіяни вбили в Дніпропетровській області ще одного мешканця

Загиблим є 35-річний чоловік з Нікополя. 

Росіяни вбили в Дніпропетровській області ще одного мешканця
Армія окупантів (ілюстративне фото)
Фото: змі окупантів

Армія Росії вбила в Дніпропетровській області ще одну людину. Це 35-річний чоловік у Нікополі. 

Росіяни атакували область дронами і авіабомбою. Під ударом були три райони, написав у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

“Били росіяни і по Марганецькій та Покровській громадах, що на Нікопольщині. У Грушівській громаді Криворізького району та Васильківській і Покровській Синельниківського пошкоджені приватні будинки”, – сказав він. 

  • Вчора в Дніпрі стався теракт: у райвідділку поліції здетонував саморобний вибуховий пристрій. Дніпро стало третім містом, де за кілька днів провели атаки проти поліцейських.


