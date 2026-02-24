Росіяни вбили в Дніпропетровській області ще одного мешканця

Загиблим є 35-річний чоловік з Нікополя.

Армія Росії вбила в Дніпропетровській області ще одну людину. Це 35-річний чоловік у Нікополі.

Росіяни атакували область дронами і авіабомбою. Під ударом були три райони, написав у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

“Били росіяни і по Марганецькій та Покровській громадах, що на Нікопольщині. У Грушівській громаді Криворізького району та Васильківській і Покровській Синельниківського пошкоджені приватні будинки”, – сказав він.

Вчора в Дніпрі стався теракт: у райвідділку поліції здетонував саморобний вибуховий пристрій. Дніпро стало третім містом, де за кілька днів провели атаки проти поліцейських.



