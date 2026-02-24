СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
У Херсонській області через російську агресію загинула людина. Ще п'ятеро – поранені

Російські військові понівечили будинки, газогін, павільйон та авто.

У Херсонській області через російську агресію загинула людина. Ще п'ятеро – поранені
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області, вбили одну людину і поранили п'ятьох.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Молодіжне, Білозерка, Янтарне,  Антонівка, Берислав, Веселе, Дніпровське, Велетенське, Зміївка, Іванівка, Комишани, Львове, Микільське, Милове, Новоолександрівка,  Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Саблуківка, Садове, Токарівка, Томарине, Тягинка, Зеленівка, Костирка, Велика Олександрівка, Борозенське, Золота Балка, Кізомис, Розлив, Томина Балка,  Новодмитрівка, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Нововоскресенське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін, торгівельний павільйон та приватні автомобілі.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – розповів Прокудін. 

