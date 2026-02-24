​Вчора Сили оборони ліквідували 920 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 261 420 солдатів.

