​Вчора Сили оборони ліквідували 920 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 920 солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та одну систему ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб
- танків – 11 698 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 086 (+4) од.
- артилерійських систем – 37 560 (+50) од.
- РСЗВ – 1 654 (+0) од.
- засоби ППО – 1 305 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 826 (+190) од.
- спеціальна техніка – 4 074 (+1) од.