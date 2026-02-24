СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
​Вчора Сили оборони ліквідували 920 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 261 420 солдатів.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 920 солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та одну систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб 
  • танків – 11 698 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 086 (+4) од.
  • артилерійських систем – 37 560 (+50) од.
  • РСЗВ – 1 654 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 826 (+190) од.
  • спеціальна техніка – 4 074 (+1) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

﻿
