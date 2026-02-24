Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок нічної атаки є влучання ракети і 19 ударних дронів

Ворог використав 134 засоби ураження. 

У ніч на 24 лютого, починаючи з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, поідомили в Повітряних силах.

Близько 90 із них – "шахеди". За попередніми даними станом на 8:30, захисники знешкодили 111 дронів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили в Telegram


﻿
