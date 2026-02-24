Росіяни завдали понад 900 ударів по Запорізькій області, поранили і вбили там людей

Одна людина загинула і ще шестеро отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах. Загалом впродовж доби окупанти завдали 918 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Загиблим є 71-річний чоловік із Оріхова. Там росіяни безпілотником ударили по приватній забудові.

Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Новомиколаївці, Степному, Лежиному, Веселянці, Григорівці, Оріхову, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Верхній Терсі, Новоселівці, Мирному та Лугівському.

669 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Червонодніпровку, Лисогірку, Таврійське, Українку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Малої Токмачки та Чарівного.

224 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Варварівки та Добропілля.

Надійшло 154 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.