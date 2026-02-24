СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали понад 900 ударів по Запорізькій області, поранили і вбили там людей

Від атак окупантів страждали 36 населених пунктів області. 

Росіяни завдали понад 900 ударів по Запорізькій області, поранили і вбили там людей
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула і ще шестеро отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах. Загалом впродовж доби окупанти завдали 918 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

Загиблим є 71-річний чоловік із Оріхова. Там росіяни безпілотником ударили по приватній забудові.

Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Новомиколаївці, Степному, Лежиному, Веселянці, Григорівці, Оріхову, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Верхній Терсі, Новоселівці, Мирному та Лугівському.

669 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Червонодніпровку, Лисогірку, Таврійське, Українку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Малої Токмачки та Чарівного.

224 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Варварівки та Добропілля.

Надійшло 154 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies