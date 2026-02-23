Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

Колишнього посла Британії Мандельсона заарештували за підозру в зловживанні владою, через файли Епштейна

Лорда підозрюють в отриманні 75 000 доларів від Епштейна, та передаванні йому урядової інформації .

Колишнього посла Британії Мандельсона заарештували за підозру в зловживанні владою, через файли Епштейна
Політик від Лейбористської партії Пітер Мандельсон
Фото: EPA/UPG

Експосла Британії в США Пітера Мандельсона заарештували за підозрою в зловживаннях державною посадою.

Про це пише Financial Times.

Це сталось заяв про витік конфіденційних службових записок уряду Великої Британії Джеффрі Епштейну та отримання грошей від американського фінансиста-педофіла.

Мандельсон обіймав найвищі посади в британському уряді, зокрема був міністром кабінету міністрів, європейським торговим комісаром та послом Великої Британії в США.

У рамках розслідування поліція раніше обшукала дві нерухомості, пов'язані з ним. Мандельсон заперечує будь-які правопорушення.

Як пише видання, остання розшифровка «файлів Епштейна», оприлюднених Міністерством юстиції США в січні, показала, що Мандельсон, будучи одночасно міністром бізнесу Великої Британії та фактичним віце-прем'єр-міністром, передавав урядову інформацію засудженому сексуальному злочинцю у 2009 та 2010 роках.

Видання FT повідомило, що у 2010 році Мандельсон, будучи міністром, лобіював уряд США від імені Епштейна та Джеса Стейлі з JPMorgan, використовуючи їхні тези щодо реформ у сфері банківського регулювання під час фінансової кризи в розмовах з американським чиновником.

Інші електронні листи в кеші Міністерства юстиції показали, що Епштейн надіслав Мандельсону загалом 75 000 доларів у 2003 та 2004 роках. Мандельсон заявив, що не пам'ятає отримання цих коштів.

Якщо Мандельсона таки притягнуть до відповідальності за неправомірне поводження з державною посадою , він стане першим колишнім міністром уряду Великої Британії, засудженим за злочин загального права, який передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

  • Експосол Британії у США лорд Мандельсон вийшов із Лейбористської партії через зв’язки з Епштейном.
  • Нещодавно, близько 3 мільйонів сторінок матеріалів так званої "справи Епштейна" були оприлюднені міністерством юстиції США на виконання закону, який минулоріч підписав президент Дональд Трамп.
﻿
