У Києві з 26 лютого поступово відновлюють роботу електротранспорту на правому березі

Це пов’язано з покращенням ситуації в енергосистемі.

КП «Київпастранс» починає часткове відновлення роботи електротранспорту в зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, відзавтра, 26 лютого, відновлюють роботу:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45; трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також за рахунок вивільнення рухомого складу, який дублював маршрути електротранспорту на правому березі, відновлять рух автобуси, робота яких тимчасово була припинена. Йдеться про маршрути №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури. Роботу електротранспорту відновлюють з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які частково дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовувався для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, перекинуть на маршрути лівого.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Електротранспорт в Києві обмежили 13 січня, після російських атак на енергетику міста. Замість трамваї і тролейбусів запустили автобуси, однак впоратися з пасажиропотоком було складно.