Україна та УВКБ ООН підписали Меморандум для посилення підтримки українців за кордоном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Бахрамом Саліхом, під час якої сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та УВКБ ООН.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Меморандум спрямований на посилення спроможності консульських служб України надавати необхідну допомогу громадянам за кордоном.

Йдеться про розширення співпраці у сфері захисту прав українців, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну, а також покращення координації дій щодо їхньої підтримки.

Під час переговорів сторони також обговорили продовження допомоги Україні з боку УВКБ ООН, зокрема забезпечення підтримки вразливих категорій населення в умовах енергетичних викликів, а також реалізацію регіонального плану допомоги українцям за кордоном.

Андрій Сибіга наголосив, що навіть попри триваючу війну держава вже працює над довгостроковими рішеннями для безпечного повернення громадян, відбудови та сталого розвитку, висловивши вдячність міжнародним партнерам за всебічну підтримку.