Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаКиїв

Україна та УВКБ ООН підписали Меморандум для посилення підтримки українців за кордоном

Також глава МЗС обговорив продовження допомоги Україні з боку УВКБ ООН.

Україна та УВКБ ООН підписали Меморандум для посилення підтримки українців за кордоном
Бархам Саліх і Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Бахрамом Саліхом, під час якої сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та УВКБ ООН.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Меморандум спрямований на посилення спроможності консульських служб України надавати необхідну допомогу громадянам за кордоном. 

Йдеться про розширення співпраці у сфері захисту прав українців, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну, а також покращення координації дій щодо їхньої підтримки.

Під час переговорів сторони також обговорили продовження допомоги Україні з боку УВКБ ООН, зокрема забезпечення підтримки вразливих категорій населення в умовах енергетичних викликів, а також реалізацію регіонального плану допомоги українцям за кордоном.

Андрій Сибіга наголосив, що навіть попри триваючу війну держава вже працює над довгостроковими рішеннями для безпечного повернення громадян, відбудови та сталого розвитку, висловивши вдячність міжнародним партнерам за всебічну підтримку.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies