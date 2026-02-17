У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки РФ 12 лютого, відновили подачу теплопостачання.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.
«Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», - додав міський голова.
- Ворог значно пошкодив ТЕЦ, що відповідає за теплопостачання для Дарницького району. До цього, 24 січня, росіяни завдали значної шкоди ТЕЦ, яка подає опалення в будинки Деснянського району. Деякі будинки відключені від постачання тепла вже протягом кількох тижнів: не лише на лівому, а й на правому березі. Більше про це читайте в матеріалі LB.ua: «Опалювальний сезон завершено». Що чекає на столичну Троєщину найближчими днями.