Ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла.

У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки РФ 12 лютого, відновили подачу теплопостачання.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.

«Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», - додав міський голова.