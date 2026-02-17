Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Кличко: Усі 2600 будинків у Києві – з теплопостачанням

Ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла.

Кличко: Усі 2600 будинків у Києві – з теплопостачанням
Київтеплоенерго проводить капремонт котельні у Святошинському районі
Фото: КМДА

У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки РФ 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. 

Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання.

«Нагадаю також, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», - додав міський голова.

  • Ворог значно пошкодив ТЕЦ, що відповідає за теплопостачання для Дарницького району. До цього, 24 січня, росіяни завдали значної шкоди ТЕЦ, яка подає опалення в будинки Деснянського району. Деякі будинки відключені від постачання тепла вже протягом кількох тижнів: не лише на лівому, а й на правому березі. Більше про це читайте в матеріалі LB.ua: «Опалювальний сезон завершено». Що чекає на столичну Троєщину найближчими днями. 
﻿
