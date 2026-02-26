Шмигаль: Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів

Потреби України на відновлення енергетичного сектору, за останньою оцінкою Світового банку, складають 90,6 млрд доларів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі Володимира Зеленського з міжнародним бізнесом.

Міністр наголосив, що покрити такий обсяг витрат лише коштом державних інвестицій неможливо. Тому уряд пропонує бізнесу механізми державно-приватного партнерства. Шмигаль окреслив п’ять ключових напрямків, які є найбільш перспективними для інвесторів та критично важливими для енергосистеми до початку наступного опалювального сезону.

Першим пріоритетом назвали впровадження систем накопичення енергії (BESS) та гнучких резервів для компенсації коливань генерації.

Другий кластер — відновлювані джерела енергії, зокрема вітроенергетика в безпечних регіонах та гідроенергетика.

Третім напрямком є розвиток гнучкої газової генерації: газопоршневих та газотурбінних установок, а також когенерації.

Окрему увагу міністр приділив будівництву локальних мереж Smart Grid для громад і підприємств, а також розвитку агрегації. Останнє дозволить малим гравцям, від домогосподарств до віртуальних електростанцій (VPP), ставати конкурентоспроможними учасниками ринку.