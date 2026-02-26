Шмигаль: внаслідок сьогоднішньої атаки було аварійне відключення деяких високовольтних ліній

Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми.

Внаслідок обстрілів Україні в ніч на 26 лютого, сталось аварійне відключення декількох високовольтних ліній.

Про це повідомив Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

Росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру. Для балансування системи відбулось вимушене зменшення потужності атомної генерації. Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми.

Як повідомив Міністр енергетики, українські фахівці відвідують Словаччину, Австрію, Хорватію, щоб проінспектувати можливість отримання обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ.

Найближчим часом від партнерів надійде понад 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики.