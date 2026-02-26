Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Шмигаль: внаслідок сьогоднішньої атаки було аварійне відключення деяких високовольтних ліній

Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми.

Шмигаль: внаслідок сьогоднішньої атаки було аварійне відключення деяких високовольтних ліній
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Внаслідок обстрілів Україні в ніч на 26 лютого, сталось аварійне відключення декількох високовольтних ліній. 

Про це повідомив Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

Росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру. Для балансування системи відбулось вимушене зменшення потужності атомної генерації. Укренерго ввело додаткові графіки обмежень по всій «дефіцитній» частині енергосистеми.

Як повідомив Міністр енергетики, українські фахівці відвідують Словаччину, Австрію, Хорватію, щоб проінспектувати можливість отримання обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ. 

Найближчим часом від партнерів надійде понад 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики.

  • Зеленський: понад 30 російських ракет збили сили ППО, більшість з них мали вдарити по енергетиці. Вдалося захистити дуже важливі об'єкти.
