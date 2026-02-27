Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Економіка

МВФ затвердив для України чотирирічну програму фінансування на понад 8 млрд доларів

Найближчим часом надійде перший транш - 1,5 млрд доларів.

МВФ затвердив для України чотирирічну програму фінансування на понад 8 млрд доларів
зустріч Юлії Свириденко і місії МВФ в Україні
Фото: пресслужба уряду

В МВФ затвердили для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Його спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Як заявила Свириденко, програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років. 

"Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки. Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. 

  • Україні вдалось домовитися з МВФ щодо оподаткування ФОПів. Міжнародні кредити вимагають запровадити ПДВ для фізичних осіб підприємців. Це одна з умов продовження співпраці України з МВФ.
