МВФ затвердив для України чотирирічну програму фінансування на понад 8 млрд доларів

В МВФ затвердили для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Його спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.
Як заявила Свириденко, програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.
"Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки. Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.
- Україні вдалось домовитися з МВФ щодо оподаткування ФОПів. Міжнародні кредити вимагають запровадити ПДВ для фізичних осіб підприємців. Це одна з умов продовження співпраці України з МВФ.