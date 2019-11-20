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Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком

Президент РФ рассказал о своем отношении к украинскому коллеге.

Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком
Владимир Путин
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" в Москве, рассказал, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, добавив, что тот хочет изменить ситуацию к лучшему.

По его мнению, Зеленский "хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, и для этого уже были сделаны реальные шаги" - разведение сил и средств на Донбассе. Ранее Путин публично говорил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов".

Напомним, президенты Украины и РФ официально не встречались, но уже несколько раз говорили по телефону. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе и захвата моряков в Керченском проливе.

18 ноября Россия подтвердила участие во встрече "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

В Кремле также не исключили возможность переговоров Зеленского и Путина тет-а-тет. Ранее провести переговоры в таком формате предложил првый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее в интервью немецкой газете "Бильд" Зеленский заявил, что на встрече с Путиным он в первую очередь скажет ему, что Крым и Донбасс - это Украина. Комментируя это заявление, в Кремле заявили, что президент РФ начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз".

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