Свидетеля по делу об импичменте Трампа могут спрятать на военной базе в США

Армия США будет принимать меры для обеспечения безопасности важного свидетеля по делу об импичменте Дональда Трампа - сотрудника Совета нацбезопасности и ведущего специалиста по Украине Александра Виндмана, пишет Reuters.

Семью Виндмана и самого офицера могут переместить на военную базу, поскольку ранее он выразил опасения за своих близких.

Анонимный высокопоставленный чиновник сообщил, что армия проводит оценку безопасности Виндмана с тех пор, как он сделал это заявление. Если угроза возрастет, его семью переведут на закрытую базу. Источник отметил, что армия будет принимать аналогичные меры предосторожности для всех без исключения ее служащих, если те столкнутся с подобной проблемой.

Во время дачи показаний в Конгрессе 19 ноября Виндман заявил, что во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп ненадлежащим образом говорил о проведении расследования против главного своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, Александр Виндман является уроженцем Киева, его с братьями в детстве увез в США отец. Виндман был первым свидетелем Конгресса, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников адмистрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов конгресса в рамках слушаний об имичменте президента США. Также в ходе дачи показаний Виндман сообщил, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк предлагал ему стать министром обороны Украины и он не уверен, было ли это шуткой.